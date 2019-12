Création d'une super ligue européenne: le Bayern Munich rejette le projet fou du Real Madrid

Le Bayern Munich n'est "absolument pas intéressé par une super ligue" européenne, affirme son nouveau président Herbert Hainer dans une interview au quotidien munichois Süddeutsche Zeitung de samedi.



"Nous tenons à la Bundesliga, sans discussion possible", martèle le successeur de Uli Hoeness, interrogé sur le projet de super ligue européenne évoqué par le président du Real Madrid Florentino Perez, et massivement rejeté cette semaine par l'association des ligues européennes de football.



Le Bayern "veut naturellement remporter des succès internationaux, mais pour cela il existe déjà la Ligue des champions, qui est une histoire à succès, à mon avis, avec un format convaincant", dit Hainer, ancien PDG d'Adidas.



Cinq fois vainqueur de la compétition reine, le Bayern a pour objectif de renouer avec la victoire "au plus tard en 2022, lorsque la finale aura lieu à Munich, mais si possible plus tôt", poursuit le président bavarois. Le dernier titre européen du "Rekordmeister" remonte à 2013.



La Ligue des champions serait mise en danger par la création d'une super ligue telle que l'imagine M. Perez, avec deux divisions regroupant chacune 20 équipes des cinq grandes ligues européennes (Allemagne, Angleterre, Espagne, France et Italie), plus quelques autre clubs issus d'autres championnats, comme l'Ajax Amsterdam ou le FC Porto.



Les Ligues européennes ont très fermement rejeté ce projet, qui menacerait également les championnats nationaux. Selon le New York Times, l'idée est soutenue par le président de la Fifa Gianni Infantino. "La Fifa ne soutient aucun projet (...) mais discute de tout (...) avec tout le monde", a répliqué M. Infantino.