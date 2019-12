"Je respire toujours": la championne de tennis Francesca Schiavone révèle avoir vaincu un cancer (vidéo)

Francesca Schiavone, première italienne sacrée en Grand Chelem, à Roland Garros en 2010, a annoncé vendredi avoir "vaincu" un cancer, dans un message vidéo posté sur Instagram.



"Après 7-8 mois de silence (...) je voudrais vous faire part de ce qui m'est arrivé. Un cancer m'a été diagnostiqué. J'ai fait de la chimiothérapie, la bataille fut rude, et je respire toujours. J'ai vaincu dans ce combat. Et maintenant, je suis de retour", a révélé Schiavone.



La native de Milan, âgée de 39 ans, n'a pas précisé de quel cancer elle souffrait.



Elle a mis un terme à sa carrière après l'US Open 2018. Elle s'était hissée jusqu'au 4e rang mondial en 2011, quelques mois après avoir remporté les Internationaux de France, un de ses "rêves".



Au total, Schiavone, au moins quart-de-finaliste dans chacun des quatre tournois du Grand Chelem, a remporté huit trophées dans sa carrière, ainsi que trois Fed Cup avec l'Italie (2006, 2009 et 2010).



