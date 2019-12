Jupiler Pro League - Un coup franc de Refaelov offre les trois points à l'Antwerp contre Eupen

(Belga) L'Antwerp a éprouvé de grosses difficultés à se débarrasser d'Eupen samedi soir au Bosuil lors de la 19e journée de Pro League. Les Anversois s'en sont finalement tirés (1-0) grâce à un coup franc de Lior Refaeleov, auteur du seul but du match à 10 minutes du terme.

Le Matricule 1 n'avait pas brillé jusque là, bien au contraire. Brouillonne, l'équipe de Laszlo Bölöni a multiplié les déchets techniques en première période et a facilité la tâche à une défense eupenoise très bien organisée. En deuxième période, le scénario n'a pas vraiment changé si ce n'est qu'Eupen a montré davantage de choses en contre. Eux aussi maladroits dans leur dernier geste, les Germanophones ont rarement inquiété Bolat. Les montées de Kevin Mirallas (57e) et Amara Baby (67e) ont fait du bien aux Anversois qui ont néanmoins continué à manquer de réalisme avec deux grosses occasions manquées par l'ancien Diable rouge. C'est finalement une accélération balle au pied de celui-ci qui a provoqué le coup franc décisif que Lior Refaelov a transformé en but d'une superbe frappe enroulée du droit (80e). Dans les arrêts de jeu, Jonathan Bolingi a reçu une carte rouge et laissé les Eupenois en infériorité numérique. Au classement, l'Antwerp monte provisoirement à la 2e place avec 37 points soit cinq de moins que le Club de Bruges (2 matches de moins) et deux de plus que La Gantoise (1 match de moins). Eupen est pour sa part 12e avec 19 points. En soirée, Charleroi reçoit le Cercle de Bruges, Zulte-Waregem accueille Saint-Trond et Waasland-Beveren se déplace à Genk. (Belga)