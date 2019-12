Coupe de Belgique - Alost se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de Belgique

(Belga) Les Alostois se sont imposés à domicile (80-72) face au Brussels samedi soir pour le compte de la manche retour des quarts de finale de la Coupe de Belgique. Les Alostois affronteront le vainqueur du duel entre le Spirou de Charleroi et Ostende en demi-finale.

Déjà vainqueur du match aller sur le parquet du Brussels vendredi soir (79-83), Alost a confirmé ce résultat samedi soir pour se qualifier pour les demi-finales. Un match retour qui a été serré de bout en bout. Après une première mi-temps très équilibrée (35-37 à la pause), les Bruxellois ont cru avoir fait le break au troisième quart-temps quand ils menaient 39-47. Mais c'était sans compter sur le réveil des Alostois dans le dernier acte (remporté 30-20) pour leur permettre d'accrocher le dernier carré de la compétition. Côté alostois, Senne Geukens termine meilleur marqueur avec 19 points. Il a bien été épaulé par Riley Lachance (14 points) et Ivan Maras (14 points). Dans le camp bruxellois, Desonta Bradford a été le seul joueur capable d'alimenter le marquoir avec ses 21 points (et 9 rebonds). En demi-finale, Alost affrontera le vainqueur du duel entre le Spirou de Charleroi et Ostende qui se joue dimanche après-midi. Les Carolos ont remporté le match aller de quatre points (76-72). (Belga)