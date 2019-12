Chloé Caulier et Simon Lorenzi champions de Belgique d'escalade de bloc

(Belga) Chloé Caulier a remporté un sixième titre de suite de championne de Belgique d'escalade de bloc (boulder) samedi à Liège. Chez les messieurs, Simon Lorenzi a repris son bien à Loïc Timmermans dans un final joué aux essais. C'est son 4e titre.

Chloé Caulier a devancé Lucie Watillon et Céline Cuypers. Luca Ferrari a pris la 3e place chez les messieurs. Avec l'introduction de l'escalade aux Jeux, les athlètes belges ont du s'adapter car le format olympique sera, pour 2020 à Tokyo, un combiné du bloc (boulder), de la difficulté (lead) et la vitesse (speed). Pour Paris en 2024, il y aura deux épreuves distinctes, l'une comprenant le bloc (boulder) et la difficulté (lead) et l'autre la vitesse (speed). Chloé Caulier, Nicolas Collin, Héloïse Doumont, Simon Lorenzi, Loïc Timmermans (2020 et 2024), Lucie Watillon et Lukas Franckaert (2024) visent une place aux Jeux Olympiques, a précisé le club alpin belge samedi. (Belga)