Coupe d'Europe: Toulouse et le Racing 92 à une marche du but

Toulouse et le Racing 92 sont à une victoire de décrocher leur qualification en Coupe d'Europe après leur victoire assortie du bonus offensif vendredi et samedi lors de la 4e journée, qui leur permet également d'espérer recevoir en quarts de finale.

+ Toulouse, le retour de la force

La qualification n'est pas dans la poche mais c'est tout comme: après son succès obtenu avec réalisme à Montpellier (26-18), le Stade Toulousain (18 pts) compte neuf longueurs d'avance en tête de la poule 5 sur Gloucester et dix sur le Connacht, alors qu'il reste dix points à distribuer lors des deux dernières journées.

Un succès le 11 janvier sur le terrain des Irlandais ou le week-end suivant contre les Anglais à domicile et les Rouge et Noir, demi-finalistes de la dernière édition, valideront mathématiquement leur billet, sachant qu'un point de bonus devrait même suffire.

S'ils poursuivent, après les fêtes, sur leur dynamique actuelle, ils n'ont aucun souci à se faire et peuvent même envisager un quart de finale à domicile (contrairement à la saison passée), qui serait acquis avec deux victoires.

Après un début de saison poussif sans leurs internationaux, les champions de France en titre viennent en effet d'aligner six victoires de suite. Ils ont retrouvé leurs forces de la saison passée, un paquet d'avants de fer pour résister samedi aux assauts héraultais, et des arrières de feu pour planter des banderilles en attaque.

+ Le Racing, janvier torride

Pour terminer dans les quatre premiers toutes poules confondues et ainsi recevoir en quarts, les Toulousains sont en concurrence avec le Leinster (19 pts, poule 1), premier qualifié après avoir de nouveau dynamité Northampton (50-21), Exeter (14 pts dans la poule 2, un match en moins), l'Ulster (17 pts) et Clermont (11 pts, un match en moins) dans la poule 3 et le Racing 92.

Les Franciliens (17 pts dans la poule 4), qui avaient justement accueilli Toulouse en quarts la saison passée, sont également à un succès de la qualification après avoir aisément dominé les Ospreys vendredi (40-27): ils devancent de sept points les Saracens et de six longueurs le Munster, qu'ils recevront le 12 janvier.

Un adversaire sans doute plus coriace que celui des Toulousains. Pour accueillir en quarts de finale, les Franciliens auront a priori la tâche plus compliquée, puisqu'ils devraient devoir également prendre un ou plusieurs points lors de la dernière journée sur la pelouse des Saracens. Soit le tenant du titre qui, après être resté en vie en venant à bout du Munster samedi (15-6), jouera sa qualification.

Dans l'optique de cette double confrontation, le Racing devra monter le curseur, après avoir encore soufflé le chaud (en attaque) et le froid (en défense) face aux modestes Gallois. Et faire en sorte de ne pas perdre trop d'influx en championnat, où, actuellement en dehors du contingent des six qualifiés, il peut moins se permettre de faire tourner que Toulouse (4e).

+ La Rochelle, pour l'avenir

A l'inverse de Lyon (battu 25 à 22 dans la poule 1 à Trévise) et Montpellier, qui pouvaient encore espérer arracher un billet de meilleur deuxième en cas de victoire lors de cette journée, La Rochelle n'avait lui plus rien à jouer à Glasgow samedi. Si ce n'est pour l'honneur, après trois défaites, et engranger de la confiance en vue des prochaines échéances en championnat.

Mission accomplie (12-7), qui plus est avec une équipe remaniée et rajeunie. Après quatre défaites en cinq rencontres, ce succès de prestige devrait faire un bien fou aux Maritimes du duo Jono Gibbes-Ronan O'Gara, poussifs depuis le début de saison et lancés (comme le Racing) dans une course pour rattraper le Top 6 en championnat.