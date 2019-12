Jupiler Pro League - La Gantoise s'incline à Ostende (2-1) et se retrouve troisième

(Belga) Alors qu'elle a ouvert la marque par Laurent Depoitre (11e, 0-1), La Gantoise s'est inclinée 2-1 dimanche à Ostende lors d'un match comptant pour la 19e journée du championnat de Belgique de football. Andrew Hjulsager (27e, 1-1) et Ronald Vargas (54e, 2-1) ont donné les trois points aux 'Kustboys', qui se retrouvent 13e (18 points). Les Buffalos (35 points) occupent la 3e position avec dix points de retard sur le Club Bruges, facile vainqueur de Malines (3-0), et un point d'avance sur le Standard, auteur d'un partage avec Anderlecht (1-1).

Pour contrer Gand, Kare Ingebrigtsen a multiplié les changements notamment en redonnant sa chance à Fabrice Ondoa dans le but à la place de William Dutoit. Jess Thorup, lui, a reconduit son équipe-type avec Michael Ngadeu, qui retrouvait sa place dans l'axe de la défense après sa suspension en Europa League. Devant, le coach danois comptait sur son duo Roman Yaremchuk-Depoitre pour marquer des buts. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'Ukrainien déboule sur le flanc droit et tire sur le gardien ostendais mais Depoitre a bien suivi et a poussé le ballon dedans (11e, 0-1). Les pluies des derniers jours ont rendu le terrain un peu glissant et Yaremchuk a failli en être la première victime en se tordant légèrement la cheville (12e). Alors que Gand avait la maîtrise du ballon, Ostende a égalisé: sur un corner botté par Vargas, Goran Milovic a rabattu le ballon dans les pieds de Hjulsager, qui a trompé Kaminski d'une reprise de volée au sol (27e, 1-1). Ce but tombé du ciel a donné des ailes aux 'Kustboys', notamment à Wout Faes (36e) et à Fernando Canesin (37e) dont les envois ont été détournés par Thomas Kaminski. Alors que Gand a mis le pied sur le ballon en début de seconde période, Ostende a frappé par Vargas. Le Vénézuélien a repris de la tête un centre de Logan Ndenbe (54e, 2-1). Vu les circonstances, Thorup a effectué deux changements en lançant simultanément Giorgi Kvilitaia et Dylan Mbayo à la place d'Elisha Owusu et Roman Bezus (59e). Les nouveaux venus ont pris leur boulot à coeur mais Ondoa a sorti d'un plat du pied un tir de Mbayo (65e) et avec plus de difficulté un envoi de Kvilitaia (70e). A la recherche du partage, Gand a laissé des espaces dont Joseph Akpala n'a pas profité (71e) et Kaminski a annulé uen tentative de Hjulsager (82e). La fin de rencontre a été animée avec de nouvelles parades d'Ondoa. Le gardien camerounais a boxé des poings un essai d'Alessio Castro-Montes (85e) et des envois de Yaremchuk (87e, 90e+2). Les 'Kustboys' ont tenu bon et vu les défaites de tous leurs concurrents directs, ont effectué la bonne opération du week-end. (Belga)