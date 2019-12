Ligue des Champions: suivez le TIRAGE AU SORT des huitièmes de finale en direct

La Ligue des Champions va rentrer dans une nouvelle phase. Le tirage au sort des huitièmes de finale lance la deuxième partie de la compétition, qui ne réunit plus que les 16 meilleures équipes européennes de la saison.

Les 16 dernières équipes en lice vont être fixées sur leur sort. Les premiers et deuxièmes de chaque groupe de la Ligue des Champions vont dorénavant devoir batailler ferme pour poursuivre l'aventure de la compétition la plus prestigieuse de notre continent.

Quelles seront les affiches de ces huitièmes de finale ? Réponse à partir de midi !

Les chapeaux

Premiers de groupe: FC Barcelone, Bayern Munich, Juventus, Manchester City, PSG, Liverpool, Valence, Leipzig

Deuxièmes de groupe: Real Madrid, Atlético Madrid, Chelsea, Dortmund, Naples, Tottenham, Lyon, Atalanta

Le tirage

Le calendrier

Les matchs aller se jouent les 18-19 et 25-26 février et les matchs retour les 10-11 et 17-18 mars 2020.

Si vous ne voyez pas notre module ci-dessous, CLIQUEZ ICI