Le VAR disponible plus tôt que prévu en Croky Cup!

L'arbitrage vidéo (VAR) sera à disposition des arbitres à partir des quarts de finale de Coupe de Belgique soit un tour plus tôt que prévu, a fait savoir la Pro League de football mardi. Ce support, utilisé en championnat, n'était pas disponible lors des tours précédents.

L'introduction du VAR à ce stade de la compétition a été décidé sur base d'une initiative de la Pro League. Le Département Arbitrage de l'Union belge de football a entendu cette demande et donné son accord. "Le VAR assure à l'évidence une plus grande exactitude des décisions arbitrales. L'assistance de l'arbitre principal par la vidéo devait en conséquence être prévue dès ce stade de la compétition compte tenu de l'enjeu sportif. La Pro League se réjouit que sa demande ait été reçue par le département arbitrage", a souligné Pierre François, CEO de la Pro League.

Le premier quart de finale est prévu pour le mardi 17 décembre entre Zulte Waregem et Charleroi. Le lendemain, Courtrai affrontera l'Union St-Gilloise et le Standard recevra l'Antwerp. Jeudi 19, le choc entre Anderlecht et le Club Bruges clôturera les quarts de finale.