Mondiaux d'athlétisme indoor - Les Belgian Tornados renoncent à se rendre à Nankin

(Belga) Les Belgian Tornados ne participeront pas aux Mondiaux indoor d'athlétisme, organisés du 13 au 15 mars à Nankin, en Chine. C'est ce qu'a écrit mardi Le Soir sur son site.

François Gourmet, l'entraîneur de Robin Vanderbemden et Julien Watrin, souhaite épargner ses deux athlètes. Et ce pour trois raisons, a expliqué l'entraîneur au quotidien: la saison 2019, avec les Mondiaux de Doha programmés fin septembre-début d'octobre, a été très longue; les deux semaines de reprise des entraînements ont été 'light' suite à l'expédition des Tornados au camp de base de l'Everest fin octobre; enfin, pour pour se qualifier individuellement aux Jeux, les athlètes devront être prêts dès le mois de mai pour prendre des points afin de se positionner au ranking qualificatif. "Les Mondiaux indoor étaient de trop dans le calendrier 2020. La fédération et le COIB sont d'accord avec ce point de vue et Jacques Borlée ne semble pas y voir de problème", a indiqué François Gourmet. Sans Vanderbemden et Watrin et avec Jonathan Sacoor qui sera de retour aux Etats-Unis dès le 27 décembre, les Tornados se retrouveraient ainsi privés de trois pions. Lors des derniers Mondiaux, à Birmingham, les Belgian Tornados avaient décroché le bronze. Nafissatou Thiam avait déjà annoncé son forfait afin de se consacrer à sa préparation aux Jeux Olympiques. (Belga)