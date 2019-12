Dorian Dessoleil: "On a manqué d'efficacité" (vidéo)

Le Sporting de Charleroi n'est pas parvenu à atteindre les demi-finales de la Coupe de Belgique, un des grands objectifs de sa saison, mardi soir en sortant battu (2-0) du Stade Arc-en-Ciel de Zulte Waregem. Les Carolos ont succombé aux buts de Saido Berahino (48e) et de Cyle Larin (90e+3).

"On a manqué d'efficacité. Pourtant, on a eu des occasions. Zulte a été efficace: 2 occasions, 2 buts. Ca nous tue aujourd'hui", a commenté Dorian Dessoleil au micro de notre journaliste Renaud Terreur. "La fatigue? Non, dans un match pareil, on doit pas parler de ça. On doit jouer avec le mental et ça doit faire la différence pour gagner une Coupe de Belgique, mais on n'a pas réussi à le faire... Pas loin? C'est quand même un grand mot quand même. On devait prendre match par match. On n'a pas su être efficace et trouver les ressources nécessaires pour accrocher cette demi-finale malheureusement. L'histoire se répète, oui, mais il ne faut pas baisser les bras parce qu'en championnat on est bien et il y a des matches importants qui arrivent".