Francky Dury: "On est heureux car on a éliminé une très bonne équipe" (vidéo)

Le Sporting de Charleroi n'est pas parvenu à atteindre les demi-finales de la Coupe de Belgique, un des grands objectifs de sa saison, mardi soir en sortant battu (2-0) du Stade Arc-en-Ciel de Zulte Waregem. Les Carolos ont succombé aux buts de Saido Berahino (48e) et de Cyle Larin (90e+3).

"C'était un match difficile contre une très belle équipe en forme", a déclaré Francky Dury au micro de notre journaliste Renaud Terreur. "On était pas top en première mi-temps, Charleroi a eu quelques opportunités, pas des grandes mais avec un certain danger. Nous nous sommes aussi créés une ou deux occasions. Et on est bien parti en 2e avec ce but rapide. Ce n'était pas facile ensuite, mais on est resté debout. On est heureux car on a éliminé une très bonne équipe. Quel adversaire en demi-finale? Ce sont toutes des bonnes équipes. L'objectif des grands clubs aujourd'hui est de gagner cette Coupe, c'est plus intéressant que de finir 5e ou 6e en Playoffs I".