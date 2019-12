En pleine réunion familiale, Lewis Hamilton nous dévoile son meilleur pas de danse (vidéo)

Le sextuple champion du monde de Formule 1 a encore du boulot pour mettre au point la Mercedes qui arpentera les circuits en 2020. Mais avant de se remettre au travail, Lewis Hamilton a décidé de se ressourcer en famille. Direction Londres pour y retrouver ses proches, dont il avouait ressentir le manque ces dernières semaines.

L'occasion de partager quelques moments savoureux. Son frère, Nicolas Hamilton, a ainsi révélé le meilleur pas de danse du pilote britannique, qui a tenté une chorégraphie en compagnie de toute sa famille. Lewis l'a ensuite partagé sur Instagram, avec une légende toujours très positive.

"Family time", a d'abord écrit Hamilton. "Nous avons une famille mixte, avec des blancs et des noirs, mais nous sommes égaux et unis. C'était vraiment une journée spéciale. La moitié de la famille ne connaissait pas cette danse, mais on s'est bien amusé. Mon frère, tu es l'une des personnes les plus drôles que je connaisse", peut-on lire sur Instagram.

Un bon moyen de se vider la tête alors que la saison hivernale s'apprête à débuter. Au menu: simulateurs à l'usine, présentation de la prochaine F1 de Mercedes et tests hivernaux à Barcelone. Tout un programme !