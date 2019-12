Un grand nombre de Diables Rouges pourraient suivre une formation d'entraîneur pendant les trêves internationales

Roberto Martinez et l'Union belge ont décidé de mettre en place un projet de formation pour permettre à la génération dorée de transmettre son savoir dans les prochaines années. Une idée largement soutenue par le vestiaire.

Et si les Diables Rouges actuels devenaient entraîneurs dans le futur ? Voilà l'idée portée par Roberto Martinez et l'Union belge. L'objectif ? S'assurer que le savoir et l'expérience de la génération actuelle puisse servir aux futurs joueurs des Diables Rouges. Pour y arriver, mieux vaut encadrer le vestiaire actuel et les amener vers une voie claire: celle de devenir entraîneur.

Concrètement, lors du dernier rassemblement, Kris Van Der Haegen, directeur de la formation à l'Union belge, a présenté aux joueurs un projet de formation au métier d'entraîneur, prévu lors des trêves internationales à venir. Kevin De Bruyne s'est déjà inscrit et peut donc commencer sa formation d'entraîneur, validée par l'UEFA.

Mais au total, ce sont 17 Diables Rouges qui ont marqué leur intérêt: Thibaut Courtois et Simon Mignolet devraient rejoindre l'aventure en mars. Vermaelen, Lukaku, Mertens, Meunier, Vertonghen, Tielemans, Kabasele, Boyata, Chadli, Origi, Praet, Sels, Trossard et Witsel ont également pris les renseignements utiles et envisagent de se mêler au projet. Eden Hazard, à l'inverse, n'est pas intéressé.

Ils seront pris en charge par d'anciens joueurs devenus entraîneurs, comme Eric Gerets, Michel Preud'Homme, Marc Wilmots ou encore Franky Vercauteren et Enzo Scifo. Une idée née des difficultés rencontrées par Vincent Kompany, débarqué à Anderlecht sans le diplôme nécessaire pour prendre place sur un banc de touche.

De quoi assurer les arrières du football belge ?