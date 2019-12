Le Clasico approche: des centaines de manifestants bloquent la circulation autour du stade de Barcelone (vidéos)

Des centaines de manifestants indépendantistes catalans ont coupé la circulation mercredi après-midi aux portes du Camp Nou, le stade du FC Barcelone, où doit se tenir en soirée le clasico contre le Real Madrid (20h00).

La plateforme indépendantiste Tsunami Démocratique avait appelé à des "concentrations massives" autour du stade, et a prévu de mener une action gardée secrète à l'intérieur du stade, autour de son slogan "Espagne, assieds-toi et dialogue". "Pour réaliser l'action du Tsunami Démocratique, il est indispensable que la rencontre puisse avoir lieu et que le public puisse entrer dans le stade", a prévenu la mystérieuse plateforme, sans leaders établis, dans un message publié sur les réseaux sociaux ce mercredi.



Elle a ainsi appelé les centaines de manifestants réunis en quatre lieux autour de l'enceinte depuis 16h00 à ne pas empêcher l'entrée dans le stade des supporters ni des deux équipes. Dans une ambiance plutôt festive, entre chants et slogans, et sous l'oeil attentif de centaines d'agents de police qui font partie du dispositif musclé déployé pour assurer la sécurité autour du Camp Nou, les indépendantistes ont bloqué la circulation autour du stade.

Des centaines de banderoles bleues ont été distribuées aux alentours du stade, où l'on pouvait lire le slogan du Tsunami Démocratique, accompagné de ces trois mots: "Liberté, droits, autodétermination". "Cela va se régler avec un referendum (d'autodétermination). Si le "non" (à l'indépendance) l'emporte, eh bien, nous nous tairons, mais si le "oui" l'emporte... Mais ils ne l'organiserons jamais, parce qu'ils savent que c'est le "oui" qui en ressortira vainqueur", a déclaré à l'AFP l'économiste à la retraite de 68 ans Emilio Diez, l'un des nombreux sympathisants postés aux quatre coins du Camp Nou pour distribuer aux passants ces banderoles bleues au message revendicatif. "Il faut profiter de la magnitude de ce match pour que toute l'Europe et le monde entier se rende compte de notre situation", a ajouté Antoni Rabull.



Ce retraité de 73 ans reconnaît cependant que les manifestants étaient "un peu perdus", avant que Tsunami Démocratique n'annonce quelle serait l'action menée à l'intérieur du stade: "Attention! Que personne n'entre sans sa banderole #SpainSitAndTalk. Il faudra les brandir à la fin de l'hymne du Barça et jusqu'au début du match", a annoncé la plateforme sur Twitter, en fin d'après-midi.



Le clasico, qui pourrait décider du leader incontesté du championnat entre les deux géants du football espagnol, avait d'abord été programmé le 26 octobre, mais avait dû être repoussé en raison des violents heurts qui secouaient alors la Catalogne.



