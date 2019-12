Une tête à plus de 2m50 du sol: Cristiano Ronaldo inscrit un but incroyable contre la Sampdoria (vidéo)

Cristiano Ronaldo a inscrit le deuxième but de la Juventus contre la Sampdoria. Un but important et qui fait actuellement le tour du monde. Et pour cause: le Portugais a une nouvelle fois démontré ses qualités aériennes.

Parfaitement servi, le Portugais a réussi un saut génial, lui permettant de prendre le ballon de la tête à 2m56 de hauteur. Une détente exceptionnelle qui permet à la Juventus de mener au score.