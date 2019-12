Anvers s'incline 89-81 à Bandirma lors de la Ligue des Champions de basket

(Belga) Anvers n'a pu éviter une 7e défaite en neuf matchs dans le groupe B de la Ligue des Champions de basket. Mercredi à Bandirma en Turquie, les Giants se sont inclinés 89-81 (repos 50-42). Anvers est actuellement 8e et dernier de son groupe avec 11 points. Les quatre premiers de chaque groupe (composé de huit équipes) sont qualifiés pour le deuxième tour de la compétition.

Constamment menés au score les joueurs de Christophe Beghin ont eu le mérite de ne jamais baisser les bras. Après avoir perdu le premier quart 26-18, les Anversois ont fait jeu égal dans le suivant. Au repos, le marquoir indiquait 50-42 en faveur de l'équipe locale. Grâce à une défense un peu plus stricte, Anvers revenait à 3 points au moment d'aborder les dix dernières minutes (66-63). Alors qu'il restait 8:25 à jouer, Roby Rogiers égalisait (66-66), mais trois dunks et un alley-hoop de l'Américain Emanuel Terry (ex-joueur de Phoenix et Miami en NBA) relançait les Turcs (79-69). Ibrahima Fall Faye aligna alors deux tirs primés (3/4 au total) et Anvers revenait à 2 points (81-79) à 3 minutes de la conclusion, mais sans parvenir ensuite à endiguer les ultimes assauts de Bandirma. Sur le plan individuel, Hans Vanwijn a été l'Anversois le plus prolifique (15 pts) devant Luka Rupnik (14 et 10 ast) et Fall Faye (13, 6 reb). La 10e journée se disputera les mardi 7 et mercredi 8 janvier. Les Anversois accueilleront les Grecs de l'AEK Athènes à la Lotto Arena le 8 janvier à 20h00. (Belga)