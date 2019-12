Laszlo Bölöni n'oubliera jamais le Standard: "Revenir à Liège est toujours un plaisir" (vidéo)

De retour à Sclessin dans un stade qu'il connaît bien, Laszlo Bölöni va vivre une soirée particulière lors de ce quart de finale de Croky Cup. S'il se concentre sur son équipe anversoise, le Roumain n'oublie pas son passage au Standard.

Visiblement ému, il est revenu, au micro de Renaud Terreur, sur son époque liégeoise, qui lui a notamment permis de gagner un titre de Champion de Belgique. "Revenir à Liège est toujours un plaisir. J’ai passé des très bons et grands moments ici, dans le championnat et dans les matchs internationaux", a d'abord expliqué l'entraîneur. "J’ai été très heureux de gagner le championnat avec le Standard. Je crois qu’entre Liège, les supporters du Standard et moi, il y a une forme de respect et c’est suffisant pour prendre du plaisir", a-t-il continué.

Il est vrai que le Roumain a laissé une trace presque indélébile au Standard, dont il était le coach entre 2008 et 2010.