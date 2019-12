FIBA Europe Cup - Charleroi s'incline à domicile face à Bakken Bears

(Belga) Le Spirou Charleroi a concédé une deuxième défaite en autant de rencontres lors de la 2e phase de la FIBA Europe Cup de basket. Mercredi soir, les Danois de Bakken Bears sont venus s'imposer au Dôme de Charleroi 78-82 (mi-temps 49-44).

Au classement du groupe I, après cette 2e journée, Bakken Bears est en tête avec 4 points devant les Allemands de Bayreuth (3 pts), qui ont dominé Benfica Lisbonne 96-78 dans l'autre match joué mercredi. Benfica est 3e avec 3 pts alors que Charleroi, quatrième et dernier n'en compte que 2. Les deux premiers de chaque groupe (composé de quatre équipes) sont qualifiés pour la suite de la compétition. Le Spirou avait été largement battu au Benfica Lisbonne (89-62) à l'issue du premier match joué la semaine dernière. Les Carolos qui menaient 49-44 au repos et même 70-63 après 30 minutes, ont flanché dans le 4e quart perdu 8-19. Avec à peine 3 paniers de plein jeu. Du coup, le superbe match de Josh Sharma ponctué de 19 points, avec un magnifique 8/11 à 2 points, et 16 rebonds dont 6 offensifs, s'est avéré inutile. Les hommes de Sam Rotsaert accueilleront les Allemands de Bayreuth le mercredi 8 janvier (20h30) dans leur Palais des sports du Pays de Charleroi. (Belga)