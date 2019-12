Freiné par des blessures, Vincent Kompany change de stratégie: "Je ne mange presque plus de viande"

Vincent Kompany, de retour dans le groupe bruxellois pour affronter le Club de Bruges ce soir en quart de finale de la Croky Cup, a avoué avoir changé de régime alimentaire au vu de ses problèmes physiques récurrents.

Le défenseur central, régulièrement freiné par les blessures, est à la recherche de solutions pour retrouver la forme et limiter le risque de rechute. Dans une interview accordée au Telegraph, le joueur d'Anderlecht a expliqué avoir pris une décision particulière ces derniers mois en ce qui concerne son régime alimentaire.

"Je mange très peu de viande depuis quelques temps. Je ne suis pas extrémiste, mais je surveille mon alimentation et je mange majoritairement de la nourriture végétale", a ainsi précisé l'ancien défenseur de Manchester City. "Pour obtenir assez de protéines, je complète avec des haricots, des pois. Je me sens mieux comme ça. J'arrive à un âge où j'accepte de me priver de certains plats délicieux pour être une personne plus saine" a-t-il ensuite précisé

Une révélation pour Kompany, qui regrette presque de ne pas avoir appliqué cette stratégie plus tôt. "J'ai tellement poussé mes limites physiques durant ma carrière alors que parfois, un simple changement de régime alimentaire aurait suffi. Je pense que ce que je mange a vraiment de l'impact sur mes prestations et sur ma qualité de vie en général", a conclu le Diable Rouge.

Serait-ce la fin du calvaire pour le défenseur central ? Ce dernier espère pouvoir rapidement retrouver les terrains pour venir en aide à Anderlecht. Peut-être déjà dès ce soir face à Bruges.