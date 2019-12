15 ans après ses débuts chez les pros, Lionel Messi pourrait à nouveau prolonger avec le FC Barcelone

Lionel Messi et le FC Barcelone, c'est une longue histoire d'amour. L'Argentin est un pur produit du centre de formation catalan et porte les couleurs du club depuis 2004, sans interruption. Il y est devenu l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de ce sport et dispose d'un contrat à part.

A 32 ans, l'Argentin pourrait avoir des envies d'ailleurs voire de retraite. Mais ce n'est visiblement pas le cas. Selon le Mundo Deportivo, Messi a même l'intention de prolonger son bail avec le Barça, qui a déjà entamé les tractations en ce sens en rencontrer son papa ces derniers jours.

La presse espagnole annonce que la Pulga pourrait signer un nouveau contrat d'un ou deux ans avec la maison catalane. Les négociations s'annoncent longues, mais si le contrat venait à être signé, il signifierait sans doute la fin des derniers espoirs des clubs désireux d'offrir un ultime défi à Messi.

Rappelons que Messi avait prolongé l'aventure en 2017, son contrat actuel courant jusqu'en 2021. L'Argentin y dispose d'une clause lui permettant de mettre fin au contrat à la fin de chaque saison. Cette clause sera-t-elle toujours présente en cas de prolongation ? Affaire à suivre.