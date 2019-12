Tour asiatique de golf - Thomas Detry en tête après le premier tour du Masters de Thaïlande à Pattaya

(Belga) Thomas Detry a réalisé un premier parcours en 63 coups, jeudi en ouverture du Masters de Thaïlande, une épreuve du Tour asiatique dotée de 500.000 dollars jouée sur le parcours Phoenix Gold à Pattaya.

Le Bruxellois de 26 ans a fait un parcours sans faute et a rentré huit birdies. Detry compte un coup d'avance sur le Thaïlandais Settee Prakongvech. A deux coups se retrouvent l'Américain Berry Henson et le Thaïlandais Gunn Charoenkul. Nicolas Colsaerts est également présent. Le vainqueur de l'Open de France a réalisé un premier tour en 68 coups, trois sous le par, après quatre birdies et un bogey. Il partage la 23e place. - Claqssement après le 1er tour (par 71): 1. Thomas Detry (Bel) 63 -8 2. Settee Prakonvech (Tha) 64 3. Berry Henson (USA) 65 . Gunn Charoenkul (Tha) 65 5. Phachara Khongwatmai (Tha) 66 . Casey O'Toole (USA) 66 . Rory Hie (Ind) 66 . Tavit Tangkamolprasert (Tha) 66 . Siddikur Rahman (Ben) 66 . Wang Wei-hsuan (Taï) 66 ... 23. Nicolas Colsaerts (Bel) 68