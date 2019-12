Eurocoupe FIBA (d) - Wavre-Ste-Catherine battu au match aller des play-offs

(Belga) Wavre-Sainte-Catherine s'est incliné 59-46 sur le parquet des Espagnoles de Cadi La Seu, jeudi soir en match aller des play-offs de l'Eurocoupe de basket féminin. Les vice-championnes de Belgique menaient au repos 26-29. Dans deux semaines, le 9 janvier à 20h30, elles tenteront de remonter leur handicap de 13 points dans leur salle du Heiveld.

Le SKW abordait le match en outsider sur le sol catalan. Grâce à un bon 2e quart-temps (9-16), les Anversoises ont même pu virer en tête à la pause. L'équipe locale est ensuite passée à la vitesse supérieure et a étouffé les Belges dans le dernier quart (14-3) au cours duquel seule Eline Maesschalck Cornand (18 pts) a trouvé le panier espagnol. Tinara Nicole Moore a été avec 20 points et 16 rebonds le cauchemar de Wavre-Sainte-Catherine. Sur le parquet polonais de Gorzow, la Belgian Cat Kyara Linskens a excellé avec 12 points et 16 rebonds en 40 minutes pour le compte de son équipe russe de Krasnoyarsk. Cependant, les Polonaises sont parvenues à arracher la victoire (67-66). Gorzow se déplacera à Krasnoïarsk le 9 janvier 2020 avec une faible avance. Le vainqueur du match rencontrera l'équipe espagnole de Valence en seizième de finale.