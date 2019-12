Les supporters d'Anderlecht furieux contre le plus gros transfert du dernier mercato

Anderlecht a dit adieu à ses espoirs de victoire en Croky Cup hier soir après le succès 0-2 du FC Bruges au Lotto Park. Les Mauves ont livré une nouvelle prestation décevante. Au centre de toutes les critiques: Michel Vlap. Le Hollandais est passé complètement à côté de son match et est sorti sous les sifflets de son public. L'ancien joueur d'Heerenveen a-t-il encore un avenir dans le club de Marc Coucke?

Michel Vlap est sans doute le véritable symbole du mercato d'été complètement raté d'Anderlecht. Recruté pour près de 8 millions d'euros, le milieu créatif n'a jamais convaincu au Lotto Park. Pire, il est devenu le joueur principalement pointé du doigt par les supporters après la déconvenue d'hier soir face au FC Bruges en Coupe de Belgique (0-2).

Le Batave était aligné dans le 11 de base de Franky Vercauteren pour la première fois depuis la défaite à Ostende début décembre. Il devait apporter à l'équipe quelque chose de similaire à ce que peut apporter Nacer Chadli. Le coup de poker du coach anderlechtois a complètement raté. Vlap est passé à côté de sa rencontre, une nouvelle fois diront les fans des Mauves. Imprécis avec le ballon et immobile sur le terrain, il a agacé son public au point de sortir sous les sifflets à la 67ème minute.

Celui qui est un des plus gros transferts de l'histoire du club est depuis lors la cible de la plupart des critiques des supporters sur les réseaux sociaux. "Imposture", "Tu ne sais pas courir" ou encore "Ce n'est pas un joueur de foot", l'ancien joueur d'Heerenveen en prend pour son grade. De là à imaginer un départ au mercato hivernal? Ce qui est en tout cas certain, c'est que sa prestation d'hier soir n'aura pas échappé à Vercauteren et à Kompany et qu'il devrait être privé de terrain pendant un petit bout de temps...



