L'avenir de Paul Pogba de plus en plus incertain à Manchester United: le Français veut quitter le club

Se dirige-t-on vers un bras de fer entre Paul Pogba et Manchester United? La situation est de plus en plus délicate pour le Champion du Monde à Old Trafford. Ses équipiers sont persuadés qu'il va tout faire pour rejoindre le Real Madrid dés le mercato d'hiver.

L'aventure de Paul Pogba à Manchester United semble toucher à sa fin. Blessé à la cheville depuis la mi-septembre, le Français a encore reporté son retour à la compétition. Il a néanmoins eu la mauvaise idée de poster sur son compte Instagram une vidéo de lui en train de danser au mariage de son frère vendredi dernier. Cette vidéo n'a fait qu'accentuer les rumeurs qui l'annoncent au Real Madrid au mois de janvier. L'ancien joueur de la Juventus est une des priorités de son compatriote Zinedine Zidane, le coach des Merengue. Selon le Mirror, ses propres coéquipiers seraient persuadés qu'il ne jouera plus jamais pour Manchester United. Le quotidien anglais révèle également que certains membres de la direction du club ont la même impression même si Ole Gunnar Solskjaer, le manager, a déclaré que le médian serait de retour rapidement. Mais le Daily Mail assure quant à lui que le club refuserait de donner un bon de sortie à son joueur à la mi-saison. Va-t-on assister à un bras de fer entre le joueur et les Red Devils? Le Français a en tout cas encore 18 mois de contrat avec le club mancunien.