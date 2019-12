Angleterre: Mikel Arteta nommé nouvel entraîneur d'Arsenal (club)

L'ancien milieu de terrain espagnol d'Arsenal, Mikel Arteta, a été nommé entraîneur des Gunners en remplacement de Freddie Ljungberg qui assurait l'intérim depuis le limogeage d'Unai Emery fin novembre, a annoncé le club londonien vendredi.

"Welcome back, Mikel !" (Bon retour, Mikel !) a écrit le club rouge et blanc sur son compte Twitter pour confirmer que son ancien capitaine, âgé de 37 ans, sera bien chargé de la lourde tâche de relancer un club englué à la 10e place de Premier League, avec 22 points en 17 journées.

Après avoir été formé au Barça, puis porté les maillots du PSG, des Glasgow Rangers ou d'Everton, Arteta avait disputé près de 150 matches avec Arsenal de 2011 à 2016, remportant notamment deux Coupes d'Angleterre.

À sa retraite comme joueur, il y a trois ans et demi, il était devenu l'adjoint de Pep Guardiola à Manchester City.

"C'est un immense honneur. Arsenal et l'un des plus grands clubs du monde. Nous voulons être compétitifs pour remporter les plus grands trophées, cela m'a été très clairement expliqué lors de mes entretiens avec la direction du club", a commenté Arteta, cité dans le communiqué.

Le Basque avait déjà failli être choisi pour remplacer Arsène Wenger lors de son départ il y a 18 mois après 22 ans à la tête des Gunners, mais une partie de la direction avait finalement préféré l'expérience d'Unai Emery.

"Nous savons tous qu'il y a beaucoup de travail à faire pour y arriver, mais j'ai confiance dans le fait qu'on y arrivera", a-t-il ajouté.

C'est effectivement un sacré défi qui attend l'entraîneur novice qui hérite d'une équipe sans identité de jeu claire sur le terrain et qui n'a pas montré beaucoup d'âme ou de force de caractère depuis le début de la saison.