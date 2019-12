Biathlon: Braisaz aime le Grand-Bo

Le Grand-Bornand inspire Justine Braisaz: deux ans après y avoir gagné sa première course en Coupe du monde, la Française n'a pas raté ses retrouvailles avec la station de Haute-Savoie en prenant vendredi la 2e place du sprint remporté par la Norvégienne Tiril Eckhoff.

Au lendemain du podium de Quentin Fillon-Maillet chez les hommes (3e du sprint), Braisaz a fait honneur au public venu en masse malgré un temps exécrable. Sous une pluie forte et tenace, la biathlète des Saisies (23 ans) a été exacte au rendez-vous devant les supporteurs tricolores et, sans la démonstration d'Eckhoff, victorieuse pour la 2e fois cet hiver malgré une faute au tir, elle aurait même pu rééditer son exploit de décembre 2017 sur la mass start.

Mais qu'importe pour Braisaz, abonnée aux résultats en dents de scie malgré son énorme potentiel et qui a prouvé qu'elle pouvait jouer les premiers rôles quand tout se goupillait parfaitement derrière la carabine. Avec un beau 10/10 au tir, la Française a aussi démontré qu'elle pouvait être imperméable à la pression et à l'attente des fans, un contexte particulier qui a déstabilisé bon nombre de Bleus depuis le début de l'étape du Grand-Bornand, jeudi.

A force d'entendre les spectateurs et les médias lui rappeler son fait d'armes de 2017, Braisaz se savait surveillée de près. Encore fallait-il ne pas flancher au moment fatidique. Ce qu'elle a réussi à faire avec calme et sérénité alors que le sprint est loin d'être son épreuve de prédilection comme en attestent ses piteuses 83e (Ostersund) et 25e positions (Hochfilzen) dans cette spécialité cette saison.

- "Déclic" -

"Ma victoire sur l'Individuel à Östersund en début de saison m'a vraiment fait du bien, a-t-elle déclaré. Je retrouve du plaisir en course. Il y a deux ans, j'étais très très nerveuse et avant la mass start, Marie Dorin m'avait dit qu'il fallait que je me détache de la pression. Elle m'a enlevé une épine du pied et ce sont des mots qui m'ont marquée. J'ai réussi à mettre un mur entre les attentes du public et du staff et mes propres attentes. Je me sens relâchée et détendue depuis une semaine avec des ambitions techniques bien claires."

Pour Frédéric Jean, l'entraîneur des Bleues, le message était de ne surtout "pas tomber dans le piège en faisant des choses too much", juste pour plaire aux proches postés au bord de la piste. Des consignes appliquées à la lettre par la Française avec un podium qui pourrait lui "servir de déclic pour la suite" et lui permettre d'en finir avec cette instabilité chronique dans ses résultats. Avec une 4e place sur la poursuite à Hochfilzen la semaine dernière suivie de cette 2e position au Grand-Bornand, la Savoyarde semble sur la bonne voie.

"Cela fait déjà deux-trois courses où elle montre de bonnes choses, si elle gagne encore en régularité, ça lui permettra de s'affirmer encore plus", a ajouté le technicien.

Quatrième d'un classement général de la Coupe du monde toujours dominé par la tenante du gros globe de cristal Dorothea Wierer, pourtant passée totalement à côté de sa course vendredi (22e), Braisaz va désormais se projeter sur la poursuite de samedi avec un très bon coup à jouer puisque son écart avec Eckhoff n'est que de six secondes.

"Je n'ai pas vraiment d'expérience dans cette position mais, à l'image de la poursuite de la semaine dernière, ce sera une course où il faudra +catcher+ les filles de devant sans se focaliser sur elles. Le coeur de la course se passera sur le pas de tir", a-t-elle expliqué. Avec Braisaz, il faut s'attendre à tout.

