Primera Division - Amende et avertissement pour le FC Barcelone après les incidents du Clasico

(Belga) Le FC Barcelone a été condamné à une amende de 1.500 euros parce que des supporters ont jeté des objets sur le terrain lors du match de mercredi au Camp Nou contre le Real Madrid dans le Clasico du championnat d'Espagne. De plus, la Fédération espagnole de football (RFEF) a émis un avertissement, qui risque d'effrayer davantage le club catalan que l'amende pas trop élevée. La fédération a décidé qu'en cas de nouvelle "infraction grave" -ce qui inclut le jet d'objets-, Barcelone risque de devoir fermer son stade.

La décision est la stricte application de l'article 101.2 du Code disciplinaire de la RFEF, qui indique que "sera considéré comme infraction grave et sanctionné d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 3.000 euros et un avertissement de fermeture du stade, tout lancer de ballon ou de tout autre objet sur le terrain de jeu depuis les gradins, indépendamment de si le jeu est arrêté ou non". Le Clasico s'est terminé sur un score nul 0-0, mais a été brièvement interrompu à la 55e minute lorsque des ballons gonflables jaunes ont été lancés sur le terrain depuis les tribunes. C'était une protestation contre l'emprisonnement d'un certain nombre de dirigeants indépendantistes catalans. Le duel entre les deux superpuissances du football espagnol était initialement prévu le 26 octobre. Mais la situation tendue en Catalogne avec des manifestations pro et anti-indépendantistes les samedi et dimanche à Barcelone avait incité la RFEF à reporter le match. (Belga)