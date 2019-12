Euroligue: l'Asvel se relance contre l'Alba Berlin

L'Asvel s'est imposée 93 à 81 face à l'Alba Berlin vendredi à l'Astroballe lors de la 15e journée d'Euroligue, se relançant dans la compétition après cinq revers dans ses six derniers matches européens.

Les Villeurbannais ont mis un coup d'accélérateur dans le troisième quart-temps (+17 pts) pour passer définitivement devant les Allemands et s'imposer aisément de 12 points.

"On a été plus agressifs en deuxième mi-temps, ça nous a aidés à trouver des shoots faciles", s'est félicité le capitaine Antoine Diot au micro de RMC Sport après la rencontre.

Malgré une cadence infernale (8e match en 20 jours), l'Asvel a dominé une faible équipe berlinoise pour remporter sa sixième victoire à domicile en Euroligue cette saison.

Quatre joueurs (Payne, Lighty, Kahudi et Jean-Charles) ont fini à 10 points ou plus et ont contribué aux 93 unités totales, record de points du club cette saison dans la compétition.

Les hommes de Zvezdan Mitrovic ont aussi pu s'appuyer sur un Antoine Diot retrouvé, auteur d'un match plein (9 pts, 5 passes), à l'image de cette passe roulée qui a trouvé Adreian Payne, de retour, sous le cercle avant de réussir un contre rageur de l'autre côté du parquet.

Deux tirs primés de Charles Kahudi et Théo Maledon dans les dernières minutes ont scellé le score en faveur de Lyon-Villeurbanne, infligeant à l'Alba Berlin sa 11e défaite de l'année en Euroligue.

Défait mardi à Barcelone (80-67), le club présidé par Tony Parker se relance et remonte à la 9e place, juste derrière la dernière place qualificative pour les playoffs.

L'Asvel retrouvera lundi le championnat Elite, qu'il domine largement (14 victoires en autant de rencontres), au Mans (20h00), avant la 16e journée d'Euroligue, jeudi prochain, à domicile contre les Russes du Khimki Moscou (20h45).