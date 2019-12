Mikel Arteta quitte Manchester City pour devenir l'entraîneur d'Arsenal

Mikel Arteta est le nouvel entraîneur d'Arsenal, a annoncé vendredi le club de Premier League. L'Espagnol, 37 ans, ancien joueur du club, succède à son compatriote Unai Emery, licencié fin novembre. Arteta s'est engagé pour trois ans et demi.



Arteta a joué cinq ans à Arsenal, totalisant 150 apparitions et 16 buts et remportant deux fois la FA Cup. C'est d'ailleurs sous le maillot des 'Gunners' qu'il a mis un terme à sa carrière de joueur en 2016. Il a aussitôt intégré le staff de Pep Guardiola à Manchester City.