Thomas Detry conserve sa deuxième place en Thaïlande

(Belga) Au terme d'un troisième tour bouclé en 66 coups, Thomas Detry a conservé samedi sa deuxième place et garde toutes ses chances de remporter le Masters de Thaïlande, une épreuve du Tour asiatique de golf dotée de 500.000 dollars et jouée sur le parcours Phoenix Gold à Pattaya.

Le Bruxellois de 26 ans a rendu une carte de cinq coups sous le par. Pour ce faire, il a réalisé cinq birdies et un eagle tout en concédant deux bogeys. Detry compte un coup de plus que le Thaïlandais de 24 ans Jazz Janewattananond. Ce dernier a véritablement écoeuré la concurrence lors de ce tour en sortant du parcours en 60 coups, soit onze sous le par. Phachara Khongwatmai, avec un 3e tour en 69, complète le podium provisoire avec trois coups de plus que l'homme de tête. Nicolas Colsaerts a redressé la barre, de son côté, avec un tour en 64 coups, soit sept sous le par. Le vainqueur de l'Open de France compte à son actif pour le troisième jour six birdies et un eagle, contre seulement un bogey. Avec un total de 203 coups, il a bondi de la 48e à la 11e place au classement. Classement après le 3e tour (par 71): 1. Jazz Janewattananond (Tha) 196=69-67-60 -17 2. Thomas Detry (Bel) 197=63-68-66 3. Phachara Khongwatmai (Tha) 199=66-64-69 4. Sihwan Kim (Usa) 200=69-65-66 5. Miguel Tabuena (Phi) 201=68-68-65 . Suteepat Prateeptienchai (Tha) 201=69-67-65 . Gun Charoenkul (Tha) 201=65-68-68 . Panuphol Pittayarat (Tha) 201=67-66-68 9. Seung Taek Lee (CdS) 202=68-67-67 . Scott Hend (Aus) 202=68-66-68 11. Nicolas Colsaerts (Bel) 203=68-71-64 (Belga)