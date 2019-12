Jan Vertonghen va-t-il prolonger son aventure à Tottenham? José Mourinho TACLE son agent

Toby Alderweireld a signé un nouveau contrat jusqu'en 2023 avec Tottenham, ont annoncé les Spurs vendredi. Alors que son ex-entraîneur Mauricio Pochettino ne semblait pas enclin à renouveler les contrats de certains cadres s'achevant cet été, dont celui du défenseur central belge, l'arrivée de José Mourinho sur le banc a inversé la tendance.

L'entraîneur portugais aimerait à présent que Jan Vertonghen imite Toby Alderweireld en prolongeant également son contrat qui prendra fin en juin prochain.

"Un joueur signe un contrat quand le club le veut. Quand le joueur le veut. Quand sa famille le veut. Et quand son agent le veut", a expliqué José Mourinho en conférence de presse. "Quand l'une des parties hésite, c'est difficile de trouver un accord. À moins que le joueur change d'agent et en choisisse un qui veut collaborer." Ce qui explique pourquoi les négociations sont plus longues que prévu car Vertonghen n'a pas caché son envie de poursuivre l'aventure avec les Spurs.