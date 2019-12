Le sérieux avertissement de Martinez à Kompany avant l'Euro 2020: "ll ne sera pas dans le groupe simplement parce que c’est un leader"

A six mois de l'Euro 2020, le sélectionneur Roberto Martinez a accordé une interview à nos confrères de SudPresse. L'entraîneur catalan a évoqué les prochaines échéances mais il a aussi parlé de la situation de Vincent Kompany, souvent absent des terrains ces derniers mois avec Anderlecht.

Martinez prévient que la place de Vince The Prince en équipe nationale n'est pas garantie. "C’est un super joueur mais il doit jouer. Vincent a plusieurs rôles à Anderlecht et je me focalise sur celui de joueur. On décidera en mars mais je peux déjà dire qu’il ne sera pas dans le groupe simplement parce que c’est un leader", a-t-il souligné.

Quant à Marouane Fellaini, Roberto Martinez rappelle qu'il fera "le point avec le groupe en mars".

Les Diables Rouges établiront pour rappel leur camp de base à Tubize pendant l'Euro 2020, avait indiqué le 9 décembre dernier le sélectionneur fédéral Roberto Martinez. Durant l'Euro 2020, les Diables Rouges joueront deux de leurs matches de phase de poules à Saint-Petersbourg (contre la Russie le 13 juin et la Finlande le 22 juin) et un à Copenhague (face au Danemark le 18 juin). Après le tirage au sort de l'Euro 2020 à Bucarest le 30 novembre dernier, Roberto Martinez avait laissé entendre que les Diables pourraient établir leur camp de base à Saint-Petersbourg, mais c'est finalement Tubize qui a été choisie.