Vincent Vanasch et Delfine Persoon au pied du podium du referendum des Sportifs de l'année

(Belga) Le gardien de hockey des Red Lions Vincent Vanasch est classé quatrième au referendum du Sportif belge de l'année 2019. La boxeuse Delfine Persoon aussi côté féminin. Sportspress, l'Association professionnelle belge des journalistes sportifs, a dévoilé samedi après-midi les classements, en dehors du top 3 qui sera rendu public samedi soir à Schelle lors du Gala du sport.

Vincent Vanasch, qui fête ses 32 ans ce samedi, a récolté 327 points et a été positionné 24 fois à la première place. Cela n'a toutefois pas suffi pour faire partie du top 3 composé des cyclistes Victor Campenaerts, Remco Evenepoel et Wout van Aert. Le gardien de hockey a connu une année 2019 exceptionnelle, notamment avec les Red Lions qui ont remporté le titre européen à Anvers. En club, il s'est également montré avec les Waterloo Ducks en Euro Hockey League (EHL). En décembre 2018, il avait déjà écrit l'histoire avec les Red Lions en devenant champion du monde en Inde à Bhubaneswar. Vincent Vanasch pourrait être récompensé plus tard dans la soirée à titre collectif, où l'équipe de hockey masculine à une chance sur trois de l'emporter. Chez les dames, Delfine Persoon doit également se contenter de la quatrième place. La boxeuse de 34 ans a récolté 313 points grâce notamment à huit premières places. Elle finit derrière la gymnaste Nina Derwael, la tenante du titre, la basketteuse Emma Meesseman et l'heptathlonienne Nafi Thiam. Delfine Persoon a perdu le 1er juin dernier son titre de championne du monde WBC en poids léger contre l'Irlandaise Katie Taylor, une défaite considérée par la plupart des connaisseurs de la boxe comme "grandement imméritée". La Belge de 34 ans avait déjà remporté le titre de sportive de l'année en 2015. Elle s'était classé deuxième en 2014 et troisième en 2016. Dans les autres catégories, Thomas Carmoy (pour l'espoir de l'année), champion d'Europe U20 en saut en hauteur, Roberto Martinez (pour l'entraîneur de l'année), sélectionneur des Diables Rouges et auteur d'un 30/30 en qualifications pour l'Euro, Deceuninck-Quick Step (pour l'équipe de l'année), l'équipe cycliste la plus performante de 2019, et le joueur de tennis de table Florian Van Acker (pour le paralympien de l'année) terminent aussi au pied du podium. (Belga)