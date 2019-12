Gala du sport 2019: Remco Evenepoel et Nina Derwael élus sportifs de l'année

En choisissant comme Sportif et Sportive belge de l'année 2019 deux athlètes de 19 ans, le coureur cycliste Remco Evenepoel et la gymnaste Nina Derwael, déjà choisie en 2018, Sportpress.be, l'Association professionnelle belge des journalistes sportifs, a privilégié la jeunesse.



Le hockey masculin sort aussi grand vainqueur de ce Gala du Sport avec la consécration des Red Lions, la 4e de leur histoire après 2012, 2016 et 2018, et de leur coach néo-zélandais Shane McLeod. Le jeune footballeur Yari Verschaeren, néo-Diable Rouge à 18 ans, est l'Espoir de l'année et le joueur de tennis en fauteuil roulant Joachim Gérard retrouve le titre de Paralympique de l'année six ans après un premier trophée.