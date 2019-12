CSIO 5* de Londres - Niels Bruynseels (Delux), 3e de l'épreuve de Coupe du monde

(Belga) Niels Bruynseels, en selle sur Delux, a pris la 3e place de l'épreuve de Coupe du monde d'équitation disputée dans le cadre du CIS 5 étoiles de Londres samedi.

Dans un barrage à six combinaisons de ce barème A 1m60, Niels Bruynseels et Delux ont réussi un nouveau sans-faute, mais ont été devancé au temps par le Suisse Martin Fuchs, vainqueur avec The Sinner, et l'Autrichien Max Kühner (Elektric Blue P), 2e. Jos Verlooy, avec Varone, n'avait pu se qualifier pour le barrage et termine 21e. Wilm Vermeir (Iq van het Steetje) est 24e et Olivier Philippaerts (Extra) 28e. Au classement de la Coupe du monde (ligue d'Europe occidentale), Pieter Devos reste en tête avec 55 points, mais est rejoint par le Suisse Steve Guerdat (55 pts) qui a récolté 8 points (9e) à Londres. Le Britannique Scott Brash est 3e avec 47 unités. Céline Schoonbroodt-Azevedo est 15e (25 pts). Niels Bruynseels, grâce à ses 15 points de plus, est 18e avec 23 unités. Jos Verlooy est 22e (21 points).