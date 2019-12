Coupe du monde des clubs - Monterrey s'adjuge la 3e place contre Al-Hilal aux tirs au but

(Belga) Les Mexicains de Monterrey ont décroché la troisième place de la Coupe du monde des clubs de football aux tirs au but (2-2, 4-3) samedi à Doha au Qatar face aux Saoudiens d'Al-Hilal. Liverpool et les Brésiliens de Flamengo s'affrontent à 18h30 en finale pour désigner le grand vainqueur de cette compétition.

Dans le stade Khalifa International de Doha, les spectateurs ont eu droit à quatre buts inscrits dans le temps réglementaire et un dénouement aux tirs au but. Al-Hilal avait pris les devants en première période grâce au Brésilien Carlos Eduardo (35e). Monterrey a cependant réagi au retour des vestiaires et a renversé le cours du match en cinq minutes. Arturo Gonzalez a tout d'abord égalisé avant que Maximiliano Meza ne donne l'avantage aux Mexicains. Les Saoudiens ne se sont pas désunis et ils ont réagi six minutes plus tard grâce au buteur français Bafetimibi Gomis. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager avant la fin du temps réglementaire, ce qui les a conduit directement aux tirs au but. À ce petit jeu, ce sont les Mexicains qui se sont montrés les plus adroits. Seul Vasquez a manqué le quatrième tir au but de son équipe alors que Gonzalez, Medina, Funes et Cardenas ont performé dans l'exercice. Dans le camp adverse, si Gomis, Giovinco et Jang Hyun-Soo n'ont pas manqué de sang froid, ce ne fut pas le cas pour Eduardo et Kanno, respectivement sur le troisième et le cinquième tir au but saoudien. (Belga)