Gala du Sport 2019 - Les Red Lions sont l'Equipe belge de l'année comme en 2012, 2016 et 2018

(Belga) Les Red Lions, l'équipe nationale masculine de hockey, ont obtenu pour la deuxième année consécutive le titre d'Equipe sportive belge de l'année, samedi soir à Schelle. Elle a remporté le référendum organisé par Sportpress.be, l'Association professionnelle belge des journalistes sportifs. Les Red Lions ont rassemblé 565 points (150 premières places) et largement devancé les Belgian Tornados, le relais masculin d'athlétisme du 4X400m, championne d'Europe en salle et 3e des Mondiaux en plein air (293) et les Diables Rouges, l'équipe nationale belge de football qui a gagné tous ses matchs et qui est classée N.1 au classement mondial de la FIFA (206). Avec ce trophée, le hockey masculin devient la première équipe à être couronnée à quatre reprises du titre d'Equipe belge de l'année. Les Red Lions ont également remporté cette année le Trophée National du Mérite Sportif.

Première formation belge de l'histoire à décrocher un titre mondial dans un sport collectif, en 2018, les Red Lions de Shane McLeod, consacré coach de l'année, sont parvenus à confirmer tout au long de la saison 2019 leur statut de favoris. Ils ont certes perdu (en finale) la nouvelle Pro League face à l'Australie, ce qui leur a aussi coûté la place de N.1 mondiaux, mais l'objectif prioritaire de la saison, l'Euro d'Anvers, a été couronné de succès avec cinq victoires en autant de rencontres. Là encore, aucune équipe nationale belge de hockey sur gazon seniors n'avait obtenu le titre continental. Son bilan des 21 rencontres officielles à enjeu en 2019 se solde par 14 victoires, 4 partages et 3 défaites. (Belga)