Gala du Sport 2019 - Shane McLeod, Coach de l'année: "La Belgique est devenue mon pays"

(Belga) "Il est très humble, extrêmement calme. Il parle souvent avec les joueurs. Je ne l'ai jamais vu énervé. C'est quelqu'un de très intelligent qui connaît extrêmement bien le hockey. C'est cela qui fait sa force." Le portait de Shane McLeod, élu Coach de l'année en Belgique samedi soir lors du Gala du Sport, est signé Augustin Meurmans, membre des Red Lions sacrés champion d'Europe sur le terrain et Equipe de l'année en Belgique samedi par Sportpress.be, l'Association professionnelle belge des journalistes sportifs.

Shane McLeod était absent car reparti dans son pays, la Nouvelle-Zélande, à l'occasion des fêtes de fin d'année, sa seule période de vacances avant une année 2020 où l'objectif ne sera rien d'autre que l'or olympique à Tokyo. Le coach de l'équipe nationale masculine de hockey est toutefois intervenu par vidéo. "C'est une reconnaissance pour tout le staff et un honneur quand je vois les autres nommés (Philippe Clement et Jacques Borlée ont terminé 2e et 3e, ndlr). C'est formidable de recevoir une reconnaissance en Belgique. La Belgique est devenu mon pays. C'est beau d'y être apprécié et reconnu", a notamment déclaré le technicien qui a mené les Red Lions à quatre podiums consécutifs dans des tournoi majeurs (argent aux JO de Rio et à l'Euro 2017) et deux titres lors des deux derniers championnats (monde en 2018 et Europe en 2019). (Belga)