Toboggan de glace et voyage en traîneau: Axel Witsel et sa famille s'amusent comme jamais en Laponie (vidéo)

Axel Witsel, qui se remet d'une blessure au visage, profite en ce moment d'un petit séjour en Laponie. Le Diable Rouge, sa femme Rafaella et leurs deux enfants, Maï-Li (4 ans) et Evy (2 ans) ont rendu visite au Père Noël dans son village de Laponie. Des paysages enneigés à couper le souffle et de nombreuses activités ont émaillé un séjour visiblement féerique.

Sur Instagram, le milieu de terrain a révélé quelques images de cette sortie familiale. On peut y apercevoir Witsel tirant la luge de ses enfants, qui ont ensuite fait la connaissance des rennes du Père Noël, lesquelles ont offert un voyage en traîneau à toute la famille. Les enfants ont aussi eu l'occasion de découvrir un toboggan de glace pour le plus grand bonheur de leurs parents, visiblement aux anges.

Un moment familial génial qui, sans aucun doute, permettra à Witsel de faire le plein de bonnes ondes avant d'entamer la deuxième moitié de la saison du Borussia Dortmund.