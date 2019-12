Tour asiatique de golf: Detry termine deuxième en Thaïlande, Colsaerts septième

(Belga) Thomas Detry s'est classé deuxième du Masters de Thaïlande de golf, épreuve du Tour asiatique dotée de 500.000 dollars, à l'issue du quatrième et dernier tour, dimanche, sur le parcours du Phoenix Gold à Pattaya.

Le Bruxellois de 26 ans a rendu dimanche une carte de 69, deux sous le par, après trois birdies et un bogey. Déjà deuxième samedi, Detry n'a pas réussi à dépasser le Thaïlandais Jazz Janewattananond, auteur d'un dernier tour en six sous le par pour décrocher sa quatrième victoire en 2019 et le classement final du Tour asiatique. Janewattananond s'impose avec 5 coups d'avance sur Detry et ses compatriotes Suradit Yongcharoenchai et Phachara Khongwatmai. Colsaerts, 48e après le deuxième tour, a poursuivi sa remontée. Grâce à un dernier en 66 coups, cinq sous le par, il termine septième.