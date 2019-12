Premier League: les grandes ambitions de Carlo Ancelotti avec Everton

Dix jours passés sans emploi et le revoilà en Angleterre: licencié par Naples, Carlo Ancelotti reprend du service à la tête d'Everton pour redresser des Toffees bien mal en point. Une mission de quatre ans et demi loin de son standing.

Nommé samedi entraîneur d'Everton, actuel 15e de Premier League, l'entraîneur italien Carlo Ancelotti a fait, lundi, d'une qualification européenne son objectif, tout en reconnaissant que "cela ne se fera pas du jour au lendemain".

"Il y a beaucoup d'équipes fantastiques ici, mais nous voulons être ambitieux. Nous voulons être compétitifs et (se qualifier pour) l'Europe serait une bonne chose", a-t-il déclaré lors de sa première conférence de presse.

Mais le technicien, qui s'exprimait en anglais, a aussi ajouté que "cela prendra du temps, ça ne se fera pas du jour au lendemain".

Interrogé sur les raisons pour lesquelles il a accepté ce poste après n'avoir entraîné que des équipes de top niveau européen - Juventus, Milan AC, Chelsea, Paris SG, Real Madrid, Bayern Munich, Naples -, il a souligné l'ambition de l'autre club de Liverpool.

"Le club veut construire un nouveau stade, l'ambition du club est très élevée et je suis excité à l'idée de faire partie de ce projet", a expliqué Ancelotti.

Sans évoquer le mercato d'hiver, il s'est dit satisfait de l'effectif à sa disposition.

"J'ai maintenant une idée de l'équipe et de l'effectif (...) il y a un bon mélange de joueurs expérimentés et on peut voir le sentiment d'appartenance" au club, a-t-il jugé.

"Notre but est d'essayer de jouer mieux. Ces joueurs ont la qualité nécessaire pour jouer mieux (...) On veut développer un jeu offensif et je veux donner à cette équipe un bon style de jeu".

"Mais la première chose est que nous avons des matches importants dans cette période. Après cela, nous pourrons voir comment améliorer cette équipe", a-t-il encore poursuivi.

Dans les deux semaines à venir, les Toffees disputeront quatre matches. Les deux premiers abordables, avec la réception de Burnley et un déplacement à Newcastle pour essayer de se donner de l'air au classement. Il y aura ensuite un déplacement à Manchester City en championnat et un plus court à Anfield pour défier le rival Liverpool dans le cadre du 3e tour de la Coupe d'Angleterre.