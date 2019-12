L'UEFA publie son "classement historique" de la Ligue des champions: le RSC Anderlecht est le premier club francophone

Anderlecht figure à la 16e place au classement des équipes ayant remporté le plus de points en Coupe et en Ligue des Champions dévoilé lundi par l'UEFA sur son site. Ce "classement historique" est dominé logiquement par le Real Madrid, vainqueur à treize reprises de la principale compétition européenne de clubs.

L'UEFA a classé les clubs selon un total de points théorique en comptant 2 points pour une victoire et 1 point pour un nul. Un match allant en prolongation est considéré comme un nul. Les tours préliminaires ont été comptabilisés.

Le Real Madrid arrive ainsi en tête avec 600 points. Le club espagnol a remporté six fois l'épreuve lorsqu'elle s'appelait Coupe des Champions et sept fois depuis sa transformation en Ligue des Champions. Le Bayern Munich et le FC Barcelone, tous deux vainqueurs à cinq reprises, sont loin derrière, avec respectivement 474 et 446 points. Viennent ensuite Manchester United (374) et la Juventus (349). Liverpool, champion en titre, est septième (289), juste derrière l'AC Milan (314). Benfica (287), Porto (277) et l'Ajax (266) complètent le top-10.

Anderlecht arrive en 16e position, avec 70 victoires, 44 partages et 86 défaites en 34 participations pour un total de 184 points. Le Club Bruges est 41e avec 99 points (37 victoires, 25 partages, 45 défaites en 20 participations). Le troisième club belge dans le top-100 est le Standard, 64e avec 60 points en 14 participations (25 victoires, 10 partages, 23 défaites).