Ricardo Sa Pinto viré après 6 mois au Portugal

Ricardo Sa Pinto n'est déjà plus l'entraîneur du SC Braga, a annoncé le club lundi.

L'ancien entraîneur du Standard, âgé de 47 ans, avait signé en juillet dernier un contrat de deux ans avec le club portugais qui pointe actuellement à la 8e place du championnat avec un bilan plus que mitigé (5 victoires, 3 nuls, 6 défaites). Eliminé mercredi en 8es de finale de la Coupe du Portugal par Benfica, Braga a remporté sa poule en Europa League avec 4 victoires et deux défaites devançant Wolverhampton, le Slovan Bratislava et Besiktas. Les Portugais, qui connaîtront leur nouveau staff en fin de semaine, doivent aller à Glasgow en match aller des 16es de finale le 20 février avant de recevoir les Rangers le 26 février.

La saison dernière, Sa Pinto était entraîneur du Legia Varsovie, en Pologne. Mais comme au Standard l'année précédente, il a été remercié après seulement une saison. Au Portugal, Sa Pinto a déjà été en charge de de deux autres clubs de l'élite sans parvenir à s'y maintenir plus longtemps: le Sporting Lisbonne (fév-oct 2012) et Belenenses (juillet-décembre 2015). Il a aussi officié à l'Etoile Rouge Belgrade, à OFI Crète, à Atrominos Athènes et très brièvement à Al-Fateh en Arabie saoudite.