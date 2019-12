Serie A - Giuseppe Iachini nouvel entraîneur de la Fiorentina

(Belga) La Fiorentina a officialisé lundi l'arrivée de Giuseppe Iachini comme son nouvel entraîneur. Iachini, 55 ans, prend la succession de Vincenzo Montella, remercié samedi au lendemain de la défaite à domicile face à l'AS Rome (1-4).

Giuseppe Iachini était sans club depuis son départ d'Empoli en mars dernier. Après 17 journées, la Fiorentina occupe la 14e place de la Serie A avec 17 points, 4 de plus que Brescia, le premier relégable. Montella, 45 ans, avait repris les rênes de la 'Viola' en avril dernier. Le club avait alors obtenu son maintien en Serie A lors de la dernière journée. Montella avait déjà dirigé la Fiorentina entre 2012 et 2015, après des débuts à l'AS Rome, où il avait terminé sa carrière de joueur, et une saison à Catania. Il était ensuite passé sur les bancs de la Sampdoria, de l'AC Milan et du FC Séville. Giuseppe Iachini a entraîné successivement Brescia, la Sampdoria, Sienne, Palerme, Udinese, Sassuolo et Empoli depuis 2010. "Nous avons choisi Iachini car il possède des liens forts avec Florence et le club de la Fiorentina", a expliqué Rocco Commisso, le propriétaire du club. "Nous devons rester unis et revenir sur le bon chemin le plus vite possible". Iachini, un ancien milieu de terrain, a évolué entre 1989 et 1994 pour la Fiorentina, jouant 127 rencontres sous le maillot violet. (Belga)