NBA - Miami se défait d'Utah, 7e victoire de suite de Denver

(Belga) Miami s'est imposé sur le fil face à Utah, 107-104, lundi, dans le championnat nord-américain de basket (NBA).

Sous les yeux de Thibaut Courtois, avec qui il a échangé son maillot après la rencontre, le Français Rudy Gobert (18 points, 20 rebonds, 5 contres) a permis au Jazz de mener de 5 points (76-81) à l'entame du dernier quart-temps. Mais le Heat, porté par Jimmy Butler (20 points), Bam Adebayo (18 points) et Tyler Herro (17 points) a renversé la situation en fin de partie pour l'emporter de 3 unités. Miami se confirme ainsi la troisième force à l'Est avec 22 victoires en 30 matchs. Utah est sixième à l'Ouest avec 18 victoires sur 30. Indiana a fait chuter Toronto après prolongation (120-115). Auteurs de 24 points chacun, T.J. Warren et Myles Turner ont lancé les Pacers, qui ont aussi pu compter sur l'efficacité au rebond de Domantas Sabonis (17 rebonds, 12 points). Malgré les 30 points de Kyle Lowry, les Raptors n'ont pu rééditer leur exploit de la veille, lorsqu'ils avaient refait un retard de 30 points pour battre Dallas. Toronto (21 victoires, 9 défaites) pointe en quatrième position à l'Est, Indiana (21 victoires, 10 défaites) occupe la sixième place. A l'Ouest, Denver a aligné une septième victoire de suite en s'imposant 111-113 à Phoenix. Jamal Murray a offert la victoire aux Nuggets à deux secondes de la fin. Murray a terminé avec 28 points au compteur tandis que Nikola Jovic (22 points, 12 rebonds, 10 assists) a signé un septième triple double cette saison. Les Nuggets confirment leur deuxième place avec 21 victoires et 8 défaites. Ils sont suivis de près par Houston (21 victoires, 9 défaites). Les Rockets se sont imposés 104-113 à Sacramento. Le duo Russell Westbrook/James Harden a inscrit 62 points: 28 pour le premier, 34 pour le second. (Belga)