Revente du club, finances et luttes internes: Marc Coucke, le président d'Anderlecht, brise le silence

Très discret dans les médias depuis le début de la saison, Marc Coucke a livré un long entretien au magazine néerlandophone Humo. Revente du club, finances, tensions internes: le président d'Anderlecht n'élude aucun sujet.

Le message qu'a voulu transmettre Coucke, c'est qu'il ne compte pas revendre le club: "Absolument pas. Même si c'est vrai que je n'ai pas encore tout le monde derrière moi. Mais on va faire réussir notre projet. Je trouve toujours que notre projet est fantastique. Je comprends juste maintenant qu'on ne récoltera de la reconnaissance qu'après les premiers succès. C'est pour ça qu'il y a eu cette lettre ouverte derrière laquelle je suis à 100 %. Il y a une structure très forte et on sait très bien où on veut aller".

Financièrement, pourtant, le club bruxellois va mal. On parle d'une perte de 27 millions d'euros. "C'est surtout à cause de nos prestations les saisons passées, notamment l'an dernier. Le fait d'avoir raté l'Europe n'a pas aidé non plus. Nos moyens financiers ne sont pas infinis mais ça ne veut pas dire que nous devons être à la 10e place".

Coucke, Kompany, Verschueren, Vercauteren, etc. On ne sait pas trop qui commande la maison mauve. Coucke s'explique: "Je fais à Anderlecht ce que je fais dans toutes mes sociétés: placer les bonnes personnes aux bonnes places. Dans certaines négociations, c'est important que le président soit là. Mais quand on a Kompany, Vercauteren, Zetterberg et Verschueren, ce n'est pas à moi à dire qui doit être le nouvel arrière droit. Il n'y a aucune lutte interne".

Le magazine Humo dévoile également que Kompany et son partenaire en affaires, Klaas Gaublomme, ont des parts dans la société Mud Analytics Ltd. Une société qui emploie Lee Mooney, l'ancien analyste vidéo de Manchester City qui travaille aujourd'hui pour le RSCA.