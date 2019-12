La petite confidence de Cristiano Ronaldo à Romelu Lukaku sur la Serie A

Avec 31 buts en 45 matches depuis son arrivée en Serie A l'an dernier, c'est un fait: Cristiano Ronaldo marque moins. Est-ce dû à son âge, à la qualité de ses partenaires ou à celle de ses nouveaux adversaires? Le Portugais a sa petite idée. Et il l'a donnée à Romelu Lukaku lors du match entre l'Inter Milan et la Juventus (1-2) en octobre dernier.

"Cristiano m'a dit que c'était le championnat le plus difficile au monde sur le plan défensif", a confié Lukaku au journal américain New York Times. "Il m'a dit qu'il avait marqué des buts partout où il était passé, mais que c'était l'endroit le plus difficile pour le faire. Et si Cristiano Ronaldo pense que c'est difficile, c'est que ça doit vraiment l'être".

Cette saison, le Diable a pourtant inscrit 12 buts en 17 matches de Serie A, un meilleur ratio que CR7. Mais il partage l'avis du quintuple Ballon d'Or: "C'est plus dur qu'en Angleterre. Le football est plus intense là-bas, mais ici tout est une question de tactique".