Un ancien entraîneur de Genk intègre le staff d'Arsenal

Albert Stuivenberg, ancien entraîneur de Genk en 2017, a été intégré dans le nouveau staff d'Arsenal, a communiqué mardi le club anglais de Premier League.

Le nouvel entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta avait annoncé déjà garder le Suédois Freddie Ljungberg qui avait assuré l'interim suite au limogeage d'Unai Emery, fin novembre. Mardi, il a intégré le Néerlandais dans son staff.

Albert Stuivenberg, 49 ans, a été l'adjoint de Louis van Gaal à Manchester United et est actuellement adjoint de Ryan Giggs, le sélectionneur du Pays de Galles. Un rôle qu'il continuera à assumer avec ses obligations à Arsenal. Steve Round (ex-Middlesbrough, Newcastle, Everton, Manchester United et l'équipe d'Angleterre), 49 ans, le directeur sportif à Aston Villa, rejoint aussi Arsenal. Inaki Cana Pavon (ex-gardien à Barcelone), 44 ans, s'occupera des gardiens, lui qui a déjà travaillé en Espagne et au Danemark.

Albert Stuivenberg avait entamé la saison 2017-2018 à Genk avant d'être remplacé en décembre 2017 par Philippe Clément, qui conduira le club limbourgeois au titre de champion l'année suivante.

Mikel Arteta effectuera ses débuts sur le banc d'Arsenal lors du déplacement à Bournemouth jeudi pour le compte de la 19e journée de Premier League. Freddie Ljungberg avait dirigé cinq rencontres de championnat à la tête d'Arsenal depuis fin novembre grappillant cinq points et arrachant le match nul au Standard (2-2) lors de la dernière journée de la phase de poule de l'Europa League.