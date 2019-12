NBA: Leonard, père Noël des Clippers, père fouettard des Lakers

Comme lors de la première "bataille de Los Angeles", Kawhi Leonard a encore été le bourreau des Lakers de LeBron James, pour permettre aux Clippers de s'impose lors du choc de Noël, mercredi en NBA.

. Leonard, l'étoile en haut du sapin

"Iceman". Si ce surnom n'était pas déjà pris par George Gervin, comme lui ancienne gloire de San Antonio, Leonard en serait affublé depuis un moment qu'il réalise ses exploits décisifs sans transpirer. Face aux Lakers, qui voulaient égaliser dans leurs face-à-face de la saison régulière, il a été impressionnant (35 pts, dont 11 dans les ultimes minutes).

Voilà les Clippers avec deux victoires face à ces rivaux dont ils veulent sortir de l'ombre, ce qui ne se produira qu'avec un sacre NBA en poche. Le mois de juin est loin, la route est longue, mais en attendant de peut-être se recroiser en play-offs, après deux autres duels encore à jouer, l'ascendant psychologique est de leur côté.

Outre Leonard, les soldats habituels Montrezl Harrell (18 pts, 6 rbds) et Patrick Beverley, intenable en défense et auteur d'un contre sur LeBron James dans les dernières secondes, ont été également très précieux.

Le "King" a frôlé le triple-double (23 pts, 10 passes, 9 rbds), Anthony Davis a marqué 24 points, sans pouvoir empêcher une quatrième défaite d'affilée, qui ne met toutefois pas en péril la domination des Lakers à l'Ouest, après la défaite surprise du dauphin Denver (112-100) face à New Orleans.

. A Philly, on croit au père Joel

Noël oblige, un échange de cadeaux entre joueurs a remplacé le (faux) combat de catch qui constitue habituellement l'avant-match souvent hilarant des Bucks. Et force est de constater qu'en laissant au vestiaire son envie d'en découdre, le leader s'est fait marcher dessus par des Sixers sacrément motivés (121-109).

Symbole de cette déconvenue, le MVP Giannis Antetokounmpo, limité à 18 points à 7/24 aux tirs (14 rbds, 7 passes), a perdu son duel à distance face à Joel Embiid, aussi brillant en attaque (31 pts) que dissuasif en défense (11 rbds, 2 contres).

Le "Greek Freak", involontairement touché à l'oeil droit par Josh Richardson au 4e quart-temps, a aussi pâti des efforts collectifs adverses pour bloquer ses pénétrations.

Philly, qui a compté jusqu'à 27 points d'avance, doit aussi sa victoire à son adresse à longue distance, avec 21 tirs réussis à 3 points, record de la franchise.

Les Sixers, avec ce troisième succès consécutif, consolident leur 4e place. Les Bucks, malgré cette cinquième défaite en 32 rencontres, restent premiers.

. Boston ne fait aucun cadeau

Les Celtics avaient trop d'arguments face à Toronto, privé de trois de ses titulaires, Pascal Siakam (élongation à l'aine), Marc Gasol (élongation à une cuisse), Norman Powell (dislocation de l'épaule gauche), et se sont logiquement imposés (118-102) chez le champion en titre, programmé à domicile pour la première fois de son histoire à Noël.

Boston, où Gordon Hayward faisait son retour, a pu compter sur un cinq majeur performant, auteur de 90 points, l'arrière Jaylen Brown en inscrivant 30 points à lui seul à 10/13 aux shoots.

Avec ce 4e succès d'affilée, ils consolident leur 2e place au classement de la conférence Est. Toronto glisse au 5e rang.

. Golden State bûche et gagne

"C'est une sensation incroyable. Vous savez, on a une équipe super jeune et on vit une saison difficile. Mais le coach (Steve Kerr) nous dit depuis le mois dernier qu'on s'améliore. Ca commence enfin à se voir et ça paye. Ca fait du bien."

L'ailier des Warriors Draymond Green, auteur de 16 de ses 20 points en seconde période, pouvait afficher sa fierté après avoir battu Houston (116-104). Une troisième victoire d'affilée, la huitième seulement cette saison.

Les Rockets, où Russell Westbrook a réussi 30 points (12 rebonds) et James Harden s'est contenté d'en marquer 24 (11 passes) face à une grosse défense, glissent à la 4e place.

Les résultats du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matches disputés mercredi:

Denver - La Nouvelle-Orléans 100 - 112

LA Clippers - LA Lakers 111 - 106

Philadelphie - Milwaukee 121 - 109

Golden State - Houston 116 - 104

Toronto - Boston 102 - 118